'Olijfje' uit Londerzeel is gerestaureerd

In Londerzeel is de beschermde muurschildering 'Olijfje' in de Stationsstraat gerestaureerd. De renovatie kwam er op initiatief van de vzw Muren Spreken en kostte zo'n 23 à 24.000 euro. Omdat het om een beschermd werk gaat, nam Erfgoed Vlaanderen 60 % van de kosten voor zijn rekening. Het resterende geld werd ingezameld via sponsoring en crowdfunding.

Het circa 20 vierkante meter grote muurschilderij dateert uit 1938. Het gaat om een reclame waarmee de Elektriciteitsmaatschappij van Noord-België (ENG) indertijd het elektrisch koken promootte. De vrouwelijke figuur op de schildering is duidelijk geïnspireerd door tekenfilmfiguur Olive, het vriendinnetje van Popeye. In 2014 werd 'Olijfje' als eerste muurreclame in Vlaanderen officieel beschermd en ze is nu ook erkend als dorpsgezicht.

De restauratiewerken startten in juni 2017. In een eerste fase werd de verf van de muurschildering gefixeerd en werd een beschermende laag aangebracht. Tevens werd de zandlaag in de voegen verwijderd en vervangen door een vaster materiaal. Dit voorjaar schilderde restaurateur Johan Van den Eede het paneel op zo'n manier bij dat het geheel zijn oude karakter bewaart.