In Londerzeel is ‘Olijfje’ officieel ingewijd. De renovatie is nu achter de rug en de beschermde muurschildering schittert weer als tevoren.

De vzw Muren Spreken zet zich al jaren in voor de bescherming en restauratie van de bijzondere muurschildering in de Stationsstraat in Londerzeel. Het gaat om een schilderij dat dateert uit 1938 die het elektrisch koken promoot. In 2014 werd de muurreclame officieel beschermd. Nu is ook de restauratie achter de rug. Vanmiddag werd Olijfje officieel ingewijd.

