Olympic Essenbeek Halle klaar voor 37ste Hyacinten-jogging

Morgen staan maar liefst 140 medewerkers klaar om alles in goede banen te leiden in het Hallerbos. Nu al staat vast dat het heel druk zal worden. Nu al zijn meer dan 900 lopers van over heel het land geregistreerd, maar verwacht wordt dat daar nog heel veel sportievelingen gaan bijkomen. De hyacinten staan nu op hun mooist en het belooft schitterend weer te worden, dat belooft...

De inschrijvingen zijn open vanaf 12.30 u. Deelnemers wordt gevraagd zeker op tijd aanwezig te zijn. Wie deelneemt, betaalt 7 euro en daarvan gaat 1 euro naar Kom Op Tegen Kanker.

Info op www.oeh.be