Ondanks regenweer veel sfeer op Kerstmarkt Brussel

In Brussel kan je nog een hele vakantie lang een bezoek brengen aan één van de grootste kerstmarkten van het land. Op en rond de Grote Markt staan maar liefst 250 kraampjes opgesteld. Ook uit onze regio trekken dezer dagen -ondanks regen of wind - aardig wat mensen naar Brussel om de sfeer te proeven.

Op de pleintjes rond de Grote Markt in Brussel staan attracties en tientallen kraampjes. Iedereen vindt er zijn gading. Zo lokken de themastandjes uit Mongolië en diverse dansacts heel wat volk. Uiteraard is ook het ook genieten aan de vele eet- en drankkraampjes.

De standhouders klagen wel over het regenweer. Regen en wind houden mensen thuis. De handelaars hopen op enkele droge dagen.

'Winterpret', want zo heet de kerstmarkt in Brussel, is nog te bezoeken tot en met 31 december.

Straks een sfeerverslag in ons nieuws.