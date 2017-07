Ondanks vroegtijdig einde bivak krijgt Chiro Steenhuffel toch kampvuur

De jongens van de Chiro in Steenhuffel (Londerzeel) krijgen dan toch een kampvuur ondanks hun vakantie zondag vroegtijdig werd stopgezet. Dat kampvuur zal vanavond georganiseerd worden op een weide in de buurt van de chirolokalen. Dat meldt de jeugdbeweging op haar Facebookpagina.

Het kampvuur is traditioneel het symbolisch einde van een heerlijke vakantie met de jeugdbeweging. Maar dat hebben de chirojongens van Steenhuffel dit jaar moeten missen. Hun bivak in Bertogne werd zondag vroegtijdig werd stopgezet nadat 15 van de 90 kinderen plots ziek waren geworden. (Lees ook: ‘Chirojongens Steenhuffel worden ziek tijdens kamp’)

Maar omdat het kampvuur toch altijd een hoogtepunt is besloot de leiding om het alsnog te laten plaatsvinden. Leiders en kookouders zochten en vonden een locatie in een wei in de buurt van hun lokalen in Steenhuffel. Burgemeester Sminate (N-VA) gaf intussen ook toestemming. Het zal ongetwijfeld een gezellige avond worden. Toch zijn enkel leiders, leden en kookouders die die hebben deelgenomen aan het kamp, welkom. Dat benadrukt de jeugdbeweging op Facebook.