Onderdak gezocht voor assistentiehonden

Vzw Dyadis leidt assistentiehonden op, die ze vervolgens schenkt aan mensen met een ziekte of een handicap. De vzw zoekt opnieuw vrijwilligers om de dieren te helpen opleiden: dat houdt ook in dat de honden een poos in een gastgezin moeten kunnen logeren.

Een assistentiehond is een hond die speciaal getraind is om mensen met een handicap te helpen. In ons land leiden enkele gespecialiseerde verenigingen assistentiehonden op. Het gaat dan meestal om blindengeleidehonden, hulphonden of epilepsiehonden. Vzw Dyadis is zo’n vereniging, met vestigingen in Brussel en Opwijk. Ze leidt de dieren op om ze vervolgens gratis aan te bieden aan hulpbehoevenden.