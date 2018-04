Ondergrondse parking Markt Vilvoorde gaat zaterdag open

De parking onder de Grote Markt in Vilvoorde gaat zaterdag open. Aan de parking is meer dan een jaar gewerkt.

Op zaterdag 21 april om 14 u gaat de parking onder de Grote Markt in Vilvoorde officieel open voor voertuigen. 'Een mijlpaal in de herinrichting van de Vilvoordse Grote Markt', aldus het stadsbestuur in een mededeling. De ondergrondse parking telt 192 parkeerplaatsen en voldoet aan de meest moderne behoeften met onder meer speedgates, elektrische laadpalen en een optimale wifi-verbinding.

Om 12 u staat al een feestelijke receptie op het programma, waarop iedere Vilvoordenaar is uitgenodigd. Om 14 u moet de parking helemaal operationeel zijn. Geïnteresseerden wordt aangeraden om ten laatste om 10 u 45 aanwezig te zijn. Wie met de wagen naar Vilvoorde komt, kan parkeren in de ondergrondse parking, op verdieping -2 (inrit via de Marktstraat).