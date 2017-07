Ondergrondse parking Vilvoorde krijgt stilaan vorm

De werken voor de aanleg van een ondergrondse parking aan de Grote Markt in Vilvoorde schieten goed op. Met de betonstort van de funderingsplaat komen de werken stilaan in een beslissende fase.

De funderingsplaat vormt de bodem van de ondergrondse parking. Om de plaat te storten, is heel wat beton nodig. Vrachtwagens moeten het beton voordraaien om het voldoende vloeibaar te maken. Om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken, is beslist om de betonmixers buiten het centrum van de stad te houden.

De betonstort zelf gebeurt tussen 5 en 20 u. In de Markstraat, aan de achterzijde van het stadhuis, en in de Bergstraat worden pompen geïnstalleerd. Wanneer het beton gestort is, moet het nog helemaal worden gladgestreken en dat zal ook nog vandaag gebeuren, vanaf 20 u tot 4 u 's nachts. Het beton droogt snel en daarom is het van het grootste belang dat de werken elkaar snel opvolgen.

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, voorziet de stad Vilvoorde, in samenspraak met de aannemer en de verkeerspolitie, een aantal omleidingen. De politie zal aawezig zijn om omwonenden en voorbijgangers zo vlot en veilig mogelijk om te leiden.