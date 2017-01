Onderhandelingen over huur Eurostadion zitten muurvast

Het Eurostadion dat op Parking C in Strombeek-Bever moet komen, heeft voorlopig geen huurder. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens de krant zitten de onderhandelingen met potentiële hoofdhuurder RSC Anderlecht muurvast.

Anderlecht zou hoofdhuurder van het stadion worden en eist ook inspraak in het ontwerp. Aan Het Laatste Nieuws zegt Ghelamco-topman Philip Neyt dat er al veel rekening is gehouden met de wensen, binnen de grenzen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het water tussen beide partijen zou erg diep geworden zijn toen Ghelamco de bouwaanvraag indiende nog vóór Anderlecht z’n akkoord gaf over het ontwerp. Volgens Het Laatste Nieuws communiceren Anderlecht en Ghelamco alleen nog via advocaten.