Onderhoudswerken E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf vanavond tot maandagochtend onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E40 tussen de oprit in Sterrebeek en de lus naar de Ring rond Brussel in Sint-Stevens-Woluwe. Daarom worden de lussen naar de Ring en de oprit Sterrebeek afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit weekend de rechtse rijstrook van de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. De werken worden uitgevoerd tussen zaterdagavond vanaf 20u en maandagochtend 12 juni tot 5u. Tijdens die periode worden de oprit in Sterrebeek (nr. 21) en de lussen van het knooppunt in Sint-Stevens-Woluwe naar de binnen- en de buitenring (R0) afgesloten voor het verkeer.

Automobilisten die tijdens de afzetting van de lus vanuit Leuven of Luik komen en de Ring rond Brussel willen nemen, zullen moeten omrijden via het op- en afrittencomplex van Evere (nr. 19) en daar rechtsomkeer maken (door eerst de afrit te nemen en dan de oprit richting Luik). het verkeer dat vanuit Sterrebeek naar Brussel wil rijden, zal dat tijdens de werken moeten doen via de Mechelsesteenweg (N227) en de Leuvensesteenweg (N2).

Meer info over de werken: www.wegenenverkeer.be/tervuren