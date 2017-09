Onderhoudswerken op Terhulpensesteenweg in Overijse en Hoeilaart

Wegen en Verkeer voert op maandag 11 en dinsdag 12 september onderhoudswerken uit op de Terhulpensesteenweg in Overijse en Hoeilaart. Er zijn omleidingen voorzien.

In Overijse wordt het stuk tussen het kruispunt met de Nijvelsebaan (N218) en het op- en afrittencomplex van de E314 aangepakt. In Hoeilaart gaat het om het stuk tussen de Ring rond Brussel en het kruispunt met de Vandammestraat.

In Overijse blijven het kruispunt van de Nijvelsebaan en het op- en afrittencomplex open voor gebruik en in Hoeilaart zal er evenmin een impact zijn op het verkeer op de Ring en het nabijgelegen kruispunt. Maar de gewestwegen waar de werken gebeuren (de N253 en de N275) zullen plaatselijk afgesloten worden voor alle verkeer. De omleidingen zullen met borden worden aangegeven.

In Overijse wordt gewerkt op 11 september, in Hoeilaart op 12 september. Aangezien het om weersgevoelige werken gaat, is het mogelijk dat ze bij slecht weer worden uitgesteld.