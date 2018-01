Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant zingt Driekoningen voor meer geld

Het Ondersteuningsnetwerk van Noord-Brabant, dat verschillende scholen in Londerzeel en Kapelle-Op-Den-Bos en omgeving van het katholiek onderwijs ondersteunt bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zingt vandaag een driekoningenlied voor de minister. Het doet dat om meer middelen te verkrijgen in functie van het zogenaamde M-decreet.

Het M-decreet van maart 2014 gaat over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het geeft aan hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking de lessen in een gewone school niet zomaar kunnen volgen. Het doel is om meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar scholen voor buitengewoon onderwijs te verwijzen.

Het Ondersteuningsnetwerk van Noord-Brabant ondervindt in de regio van Londerzeel, Kapelle-Op-Den-Bos en omstreken nog de nodige moeilijkheden om de hervormingen in de realiteit waar te maken. Er is nood aan (meer) financiële middelen en daarom zingt het Ondersteuningsnetwerk vandaag een lied voor Driekoningen. Jammer genoeg zijn er (symbolisch) geen middelen genoeg om een derde koning te kunnen inzetten. De visie van onderwijshervorming is in de praktijk niet geworden wat oorspronkelijk de bedoeling had moeten zijn, zo luidt het.