Onderzoek naar 144 vzw’s voor link met terreur

Het parket is een onderzoek gestart naar 144 vzw’s in de Brusselse kanaalzone. Dat melden Het Nieuwsblad en De Standaard. Uit een screening is gebleken dat deze vzw’s een of meerdere beheerders hebben die gelinkt kunnen worden aan radicalisme of zware criminaliteit.

Om de radicalisering en het gewelddadig extremisme in de kanaalzone in Brussel en Vilvoorde een halt toe te roepen, werd begin vorig jaar het zogenaamde Kanaalplan opgestart. Niet alleen de politiezones maar ook Staatsveiligheid en het parket kregen extra manschappen om geradicaliseerde inwoners in kaart te brengen.

Het parket heeft nu ook de vzw’s in de kanaalzone gescreend. Maar liefst 144 vzw’s hebben een of meerdere beheerders die een link hebben met gewelddadig radicalisme of terrorisme.

74 beheerders hebben een rechtstreekse band met radicalisme of terrorisme. Bij de rest gaat het om wapenhandel, drugshandel of andere zware criminele feiten. Of ook de vzw’s zelf een link hebben met terreur, moet een gerechtelijk onderzoek nog uitwijzen.