“Vandaag vindt er een autopsie plaats, voorlopig is de doodsoorzaak onduidelijk”, zegt Carol Vercarre van het parket. Volgens Het Nieuwsblad was de jongen gisterenavond nog langsgegaan bij een vriend die even verderop woont. Een wandelaar vond zijn lichaam rond 22u. De hulpdiensten werden er nog bijgehaald, maar die konden geen hulp meer bieden. Hoe de jongen om het leven kwam, is voorlopig nog niet duidelijk. Een autopsie kan de doodsoorzaak mogelijk achterhalen.