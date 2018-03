Onderzoek naar fijn stof in de Rand

"Fijn stof in de Rand". Dat is de naam van een initiatief van geëngageerde burgers die zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in de brede rand rond Brussel. Eén van de initiatiefnemers is Sarah Sneyers, provincieraadslid voor Groen.

"Meer en meer mensen worden zich bewust van de impact van luchtvervuiling op de gezondheid en dat in een regio waar mobiliteit een serieus probleem is. Bovendien zal de verbreding van de Ring de verkeersdruk en dus ook de luchtvervuiling nog doen toenemen", zegt Sarah Sneyers. "Meten is weten. Op basis van concrete meetresultaten betrachten we een ommekeer in het beleid, maar tonen we ook de gevolgen van de keuzes van ieder van ons, iedere dag."

"Fijn stof in de Rand" wil de concentraties fijn stof meten en tegelijkertijd ook de temperatuur en de luchtvochtigheid. Om zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken, maken de initiatiefnemers gebruik van goedkope (doe-het-zelf) -sensors en bestaande platformen voor open data en open source software. De sensoren worden op verschillende plaatsen in gemeenten in de Rand bij vrijwilligers geplaatst en dat bijvoorbeeld langs drukke wegen of in de omgeving van scholen, of net helemaal landelijk.

Ongeveer 800 maal per dag worden de meetresultaten doorgestuurd. Vervolgens worden de data getoetst aan de richtlijnen van Vlaanderen, Europa en de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Wie wil meedoen aan het project kan contact opnemen via fijnstofinderand@gmail.com