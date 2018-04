Onderzoek parket Halle-Vilvoorde rond fietsdievenbende leidt tot arrestatie in Roemenië

Het parket Halle-Vilvoorde heeft vorige week verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Roemenië in een dossier rond een Roemeens-Moldavische dievenbende. Eén man is daarbij aangehouden. De dievenbende zou minstens tien inbraken gepleegd hebben in gespecialiseerde fietsenwinkels in heel het land, onder meer ook in Kampenhout.

De Roemeens-Moldavische bende had het vooral gemunt op dure koersfietsen en mountainbikes. Enkele daarvan werden in januari teruggevonden tijdens verschillende huiszoekingen in het Brusselse en in Wemmel. Bij die huiszoekingen werden ook vijf personen opgepakt, waarvan er drie werden aangehouden.

Onderzoek bracht aan het licht dat de fietsen via een Roemeense busmaatschappij van België naar Roemenië werden getransporteerd. Het was zo’n transport dat de Federale Gerechtelijke Politie van Asse eind vorig jaar kon onderscheppen, waardoor de bal aan het rollen ging. Vorige week werden op vraag van het parket Halle-Vilvoorde huiszoekingen uitgevoerd in de woning van de eigenaar van een fietsenwinkel in het Roemeense Piatra Neamț, in zijn winkel en bij de hoofdzetel van de busmaatschappij.

Zowel in de fietswinkel als in de woning van de uitbater werden fietsen gevonden die gestolen werden in België en Duitsland. In totaal zijn 56 fietsen in beslag genomen. Het onderzoek naar de dievenbende is nog volop aan de gang. Zo is het parket Halle-Vilvoorde nog op zoek naar een Moldavische verdachte. Een andere betrokkene werd vorige week in Italië opgepakt.