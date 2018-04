Ongenoegen over kaalkap langs Brusselsesteenweg in Merchtem

Bewoners langs de Brusselsesteenweg in Merchtem zijn misnoegd over de kaalkap die het Vlaams Gewest liet uitvoeren. Het gaat om bomen die verdwenen in de zogenaamde 'inham', ter hoogte van het huisnummer 239. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil er op termijn een dichter groenscherm realiseren.

Buurtbewoner Walter Teugels, tevens gemeenteraadslid voor CD&V in Merchtem vertolkt de reactie van de buurtbewoners. "We waren geen klein beetje geschrokken toen we plotseling opmerkten dat het Agentschap Wegen en Verkeer hier alles, met uitzondering van een paar bomen, was komen kappen. In de winter van 2016 waren ook al enkele bomen gekapt, maar nu is een heel bosje van ongeveer 10 are er moeten aan geloven. De hele buurt verliest op die manier een groenscherm, met als gevolg geluidsoverlast van de drukke Brusselsesteenweg."

Volgens Teugels is het niet gemakkelijk om nu nog actie te ondernemen omdat het kwaad al is geschied. "We kunnen alleen maar hopen dat er snel nieuwe bomen worden aangeplant". Ook milieuschepen David De Valck (Open Vld) bevestigt dat het gemeentebestuur geschrokken was van de plotse kaalkap. "Dat was niet wat wij in de vergunning hadden toegestaan. We hebben met het Vlaams Gewest afgesproken dat de groenbuffer zo snel mogelijk moet worden hersteld".

Volgens Tim Vereycken, ingenieur bij het Agentschap Wegen en Verkeer, die mee instaat voor het groenbeheer, stonden er aanvankelijk 15 bomen op een gevaarlijke manier op de bewuste plaats. "Dat is historisch zo gegroeid, het bosje werd nooit echt aangeplant. Die gevaarlijke bomen moesten dus voor de veiligheid sowieso worden gekapt. Het gaat om onstabiele berken, een tiental lindebomen blijft wel staan. We doen deze kap om een beter resultaat te bekomen. Het eindresulaat wordt op termijn alleen maar beter. De bomen en struiken worden tot op een hoogte van 10 tot 20 centimeter boven de grond afgezaagd om ze op die manier te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm."