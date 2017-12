Het ongeval van donderdagavond aan de Woluwelaan in Diegem heeft een tweede dodelijke slachtoffer gekost. Een 17-jarige overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Eerder overleed een 17-jarig meisje al op de avond van het ongeval.

Het ongeval vond donderdagavond plaats op het kruispunt van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg. Volgens de eerste vaststellingen reed een wagen te snel waardoor hij begon te slippen.

De wagen schoof over de middenberm en kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Er raakte geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. Een 17-jarig meisje overleed meteen. Een andere 17-jarige overleed in het ziekenhuis. Over het derde slachtoffer, dat ook zwaargewond was, is nog geen nieuws.