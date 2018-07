Ongeval met trucks: moeizame avondspits dreigt

De weg is door het ongeval volledig versperd voor wie de E411 richting Namen op wil. De hinder is er groot. Het takelen van de trucks is inmiddels begonnen, maar dat kan mogelijk nog geruime tijd in beslag nemen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Brussel naar Namen aan om via Charleroi om te rijden. Alle verkeer op het Leonard-knooppunt Leonard moet de snelweg verlaten via uitrit 1. Daar moet het een omleiding volgen, waarna het opnieuw de snelweg op kan.