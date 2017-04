Ongeval op Ring in Ruisbroek veroorzaakt chaotische ochtendspits

Door een verkeersongeval op de binnnenring ter hoogte van de parking in Ruisbroek verloopt de ochtendspits richting Brussel zeer moeizaam.

Door het ongeval is de linkerrijstrook versperd. En dat veroorzaakt lange files op de binnenring. Hou rekening met een uur extra wachttijd. Het verkeer over de lange afstand dat richting Limburg of Antwerpen moet neemt beter de buitenring.