Ongeval overweg Londerzeel verzoorzaakt door klemgereden wagen

De botsing tussen een trein en een wagen vanmorgen aan een overweg in de Meerstraat in Londerzeel is veroorzaakt doordat de oudere bestuurster met haar wagen vast kwam te zitten op de sporen. Als bij wonder raakte ze niet gewond. Ook de treinbestuurder en -passagiers bleven ongedeerd. Dat zegt burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate (N-VA).



De vrouw wou rond 7 uur de straat vlak voor de overweg inslaan, maar reed te ver en belandde op de sporen. Toen ze rechtsomkeer wou maken, reed ze zichzelf vast op de sporen,” legt burgemeester Sminate uit.

De trein raakte de wagen zijdelings aan de voorkant, waardoor de vrouw als bij wonder niet gewond raakte. De machinist bleek het obstakel ook van ver gezien te hebben en kon de trein nog laten afremmen.

De vrouw werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis, en is daar intussen ontslagen. De passagiers en de treinbestuurder bleven ongedeerd. Het treinverkeer tussen Londerzeel en Mechelen was een tijdlang onderbroken. Sinds kwart voor tien vanmorgen zijn alle sporen vrijgegeven.