Ongezien in België: Dansschool Giants stuurt maar liefst drie groepen naar WK hiphop

Dansschool Giants uit Beersel is geslaagd in iets wat nog amper een dansschool gelukt is. De Giants mogen in augustus met drie groepen naar het WK hip hop in Glasgow. Naar dat WK mogen is al een droom, daar op het podium geraken - met wie weet drie groepen zou de ultieme ervaring zijn.

Het is een unicum, een dansschool die drie groepen naar het WK hip hop stuurt. De High Street Giants (7-8 jaar), de Energetics (9-11 jaar) en G-Force (12-14 jaar). Twee van de drie groepen kroonden zich ook al tot Belgisch kampioen.

Het is de derde keer dat de dansschool naar het WK mag, maar nu wordt het extra speciaal. “Het betekent dat er 100 mensen met ons meereizen naar Glasgow. Ik denk niet dat dat ooit gezien is vanuit België. Om met zo'n grote groep 5 dagen in Glasgow te verblijven is er 50.000 euro nodig. Daarom organiseren we binnenkort allerlei activiteiten om geld in het laatje te krijgen,” zegt danscoach Leentje Blykers.

Maar wat zijn de ambities van de Giants? “Het is al ongezien in België dat er drie teams mogen gaan, moesten we alle drie winnen of het podium halen, dat zou fantastisch zijn. We staan al op de danskaart, maar bij winst zouden we heel duidelijk op de danskaart van België staan,” aldus de fiere danscoach.

Vandaag telt de school al 350 leden en 15 docenten. Leentje weet waarom haar hiphoppers zoveel indruk maken. “De kinderen zijn goed getraind en trainen ook hard. Bovendien zijn ze goed in verschillende stijlen. Dus af en toe combineren we hiphop met die andere stijlen waardoor we de jury inpakken,” besluit Leentje.