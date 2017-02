Ongunstig milieuadvies voor Eurostadion

Ruimte Vlaanderen – dat is de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening - onderzocht de impact van het project op de leefomgeving. De conclusie van het onderzoek is negatief. Ruimte Vlaanderen adviseert nu de provincie Vlaams-Brabant om de milieuvergunning niet toe te kennen. Het is nu afwachten of de provincie het advies volgt.

Ook de gemeente Grimbergen mocht advies uitbrengen, maar besliste eerder deze week om zich niet uit te spreken over de zaak. Grimbergen bezorgde de provincie wel een lijst met opmerkingen.