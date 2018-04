Ontdek Pajot Zenne deelt 50.000 gratis postkaarten uit

Ontdek Pajot Zenne is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Toerisme Pajottenland & Zennevallei en Pajottenland+ Bedoeling is om mensen het Pajottenland en de Zennevallei te laten ontdekken en streekbeleving te promoten. Dat gebeurt via de website www.ontdekpajotzenne.be , die je de weg toont naar natuurplekjes, horeca, erfgoed en toerisme in de regio. “Om de website te promoten vind je nu op meer dan 60 locaties in de regio kaartenmolentjes terug met 17 nieuwe postkaarten”, legt Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei uit. “In de loop van de komende maanden dwarrelen op deze manier liefst 50 000 vrolijke postkaartjes over de regio. Je kan de postkaarten gratis meenemen. Van elke gemeente staat er een leuk plekje op. De plekjes zijn heel divers: bekende en minder bekende plekjes, natuur- of erfgoedplekjes… Elke plek is beslist een bezoekje waard! De plekjes op de postkaarten werden allemaal gefotografeerd door regiobewoners die deelnamen aan een fotowedstrijd.”

Foto: Yvan Decoster