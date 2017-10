Onthaalouder Ternat mishandelt baby: 40 maanden gevorderd

Het was de moeder van de baby zelf die het eerst aan de alarmbel trok. Aanleiding was de vaststelling dat het jongetje rode plekken en een zwelling aan het hoofd had. In het ziekenhuis werd zelfs een schedelbreuk vastgesteld. Die breuk was volgens de artsen duidelijk het gevolg van een "shaken-baby"-syndroom (het heftig schudden van de baby) en niet van één of ander ongeval.

Na de vaststelling werden de ouders van de baby regelmatig door de speurders ondervraagd en dat was ook het geval voor de mannelijke onthaalouder uit Ternat, bij wie het kindje verbleven had. Aanvankelijk ontkende die onthaalouder alles, pas toen hij een test met een leugendetector zou moeten ondergaan, ging hij aan het praten en bekende hij de feiten. Volgens de man was de baby zo hard aan het huilen dat hij een schop gaf tegen het stoeltje waarin het kind zat, waarop de jongen met zijn hoofd tegen een leuning van de stoel en tegen de zijkant van een park botste.

Het parket van Halle-Vilvoorde tilt bijzonder zwaar aan de feiten. Het eist een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan een deel met uitstel. Het vonnis valt op 25 oktober.