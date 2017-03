Onveiligheid station Halle wordt prioriteit van politiezone Zennevallei

Aan het station werd de voorbije maand onder meer een jongeman bedreigd met een pistool. Ook een jonge vrouw werd het slachtoffer van een gewelddadige diefstal. De daders waren doorgaans jongeren. Hun buit was meestal beperkt. Maar slachtoffers zijn wel zwaar onder de indruk van zo’n diefstal met geweld.

Daarom wil de politie van de zone Zennevallei dit probleem grondig aanpakken. “Zo worden er menselijke en materiele middelen vrijgemaakt om van het station en de omgeving een prioriteit te maken. Ploegen zullen dagelijks zichtbaar aanwezig zijn, ook worden er politiehonden ingezet”, verduidelijkt Mark Crispel. De zone Zennevallei krijgt hiervoor ook steun van Securail en de federale politie. “Dankzij de camerabeelden hebben we al verschillende verdachten kunnen aanhouden en veroordelen”, benadrukt Crispel.

Voorts werd voor het hoge aantal fietsdiefstallen een actieplan uitgewerkt. “Er komt extra bewaking maar we starten ook een preventiecampagne op met de Fietsersbond”, aldus Crispel. De zone Zennevallei wil ook een beroep doen op de bevolking. Het is immers belangrijk dat iedere verdachte handeling of strafbaar feit gemeld wordt. Dit om de hele problematiek in kaart te brengen en gepast te reageren”, besluit Crispel.