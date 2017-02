Onverwachte wending in dossier geluidsnormen Zaventem

Volgens federaal minister van Economie Kris Peeters kan de Brusselse regering de strengere geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem niet invoeren. Dat komt omdat er procedurefouten zitten in de wetgeving.

Peeters heeft dat in een brief aan Brussels minister van Leefmilieu Céline Frémault laten weten. Peeters wijst Frémault erop dat ze heeft nagelaten om "technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie". Zonder die aanmelding kan elke vliegtuigmaatschappij naar de rechter trekken om de normen aan te vechten. Maatschappijen die dat doen zullen in de rechtbank gelijk krijgen. Het Brussels Gewest heeft nog niet gereageerd.