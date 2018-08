Onweer slaat ook in Halle-Vilvoorde toe

Vooral de hevige windstoten hebben problemen veroorzaakt. In twee zones trokken ze over Halle-Vilvoorde. In Galmaarden, Pamel, Ternat en Halle moest de brandweerzone Vlaams-Brabant West uitrukken voor omgewaaide takken en bommen. Ook in Asse, Dilbeek en Merchtem werd al vroeg op de avond stormschade gemeld.

In de Kelestraat in Asse veroorzaakte een omgewaaide straatlantaarn een gevaarlijke situatie. De straat werd er een tijdlang afgesloten. Op de E19 tussen Alsemberg en Lot kwam een boom op de autosnelweg terecht, de E40 in Ternat stond dan weer een tijdlang blank door hevige regenval. Ook in de Druivenstreek hield het onweer hevig huis, met felle rukwinden en hier en daar schade.

Op de luchthaven van Zaventem werd het vluchtschema in de war gestuurd. Door hevige rukwinden konden vliegtuigen tijdelijk niet landen. Ze moesten blijven rondvliegen boven Brussels Airport, in de hoop zo snel mogelijk voet aan grond te kunnen zetten. Rond 1 uur werd het vliegverkeer hervat. Eén van de zwaarste rukwinden in heel het land werd vannacht bovendien gemeten in Zaventem: 97 kilometer per uur.

Ook de NMBS ondervindt hinder. Zo is er verstoord verkeer op de lijn L25 tussen Vilvoorde en Mechelen. In Eppegem zijn namelijk takken op de sporen gevallen. Het verkeer kan er maar over één spoor en wordt daarom voor onbepaalde tijd omgeleid.