Onweerscode oranje voor vanavond en vannacht

De tweede volledige nacht van het nieuwe jaar zou overal in onze regio wel eens onrustig kunnen worden en mogelijk ook druk voor de brandweer. Het KMI verwacht dat het vanavond laat en de hele nacht van dinsdag op woensdag overal hard gaat waaien en flink kan regenen en onweren. Rukwinden kunnen een kracht halen tot 120 km/u.

Code ‘oranje’ is de op één na ergste waarschuwingscode van het KMI. Volgens de website van het instituut betekent dit ‘dat er kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn mogelijke gevolgen. Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het verkeer.’

Concreet voor vannacht neemt de windkracht in het binnenland toe tot windkracht 6. Tijdens het tweede deel van de nacht kunnen de rukwinden oplopen tot 120 km/u en plaatselijk meer. Tegelijkertijd gaat het ook veel regenen - voor de meeste regio’s wordt tussen 5 en 10 l/m² regen voorspeld - en is er lokaal kans op intense onweersbuien.

De overheid heeft intussen beslist om het noodnummer 1722 te activeren. Dat nummer kan je bellen als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast of stormschade. Op die manier moet het nummer 112 beschikbaar blijven voor levensbedreigende situaties.