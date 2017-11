Onze regio heeft er 3 nieuwe hofleveranciers bij

VPS International uit Merchtem, het bedrijf dat fitness- en krachttoestellen verkoopt, is gepromoveerd tot hofleverancier. VPS International heeft een lange geschiedenis achter de rug, het bedrijf bestaat al sinds 1931 en levert al jaren aan het koninlijk paleis. Ook de Dilbeekse bedrijven Kempenee Machines, gespecialiseerd in tuinmachinesn en Freddy Sport, een fietsbedrijf, mogen zich nu hofleverancier noemen.

In 1931 reeds verkocht Benoît Vanpraet, vader van Georges, allerhande goederen aan de lokale bevolking. Het ging om petten, kleding, olielampen en scharen. Later werd zoon Georges Vanpraet kleermaker en hij begon ook met de eigen productie van kinder- en dameskleding. Boetiek Vanpraet bleef jarenlang een bekende kledingzaak in Merchtem.

Rond 1979 begon Frank Vanpraet met de judosport en vader Georges breidde bijgevolg zijn gamma uit met sportkledij en specifiek judopakken. Frank werkte aan de conditie met gewichtheffen...en dus werd het gamma in de winkel uitgebreid met schijven en baren. Boetiek Vanpraet werd omgedoopt tot Vanpraet Sport, de basis van VPS International was gelegd.

In 2016 koos het bedrijf er voor om het gamma fitness- en krachttoestellen ook online te gaan verkopen. Wat de gevolgen zijn van de erkenning als hofkleverancier, weten ze bij VPS zelf nog niet goed. Feit is dat sinds het nieuws bekendraakte, de telefoon in het bedrijf roodgloeiend staat...

Ook een koninklijke pluim voor Kempeneer Machines uit Dilbeek, gespecialiseerd in tuingereedschap, en Freddy Sport, een fietsenhandel, eveneens uit Dilbeek.

(Foto Joris Herpol)