Gisteren berichtte RINGtv reeds dat de provincie, na een eerdere weigering, een vergunning aflevert voor de bouw van 11 woningen aan de Vijver van Essenbeek in Halle. Oppositiepartij N-VA was ziedend en maande het stadsbestuur aan in beroep te gaan. Ook het actiecomité Red De Vijver; dat al bijna 20 jaar strijdt tegen het bouwproject, verwacht dat van de stad. Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) reageert in ons nieuws.

Onzeker of stad Halle in beroep gaat tegen bouwvergunning Essenbeek

Sinds 1999 probeert buurtcomité Red de Vijver de bouw van woningen bij de vijver aan de Kasteelstraat in Essenbeek-centrum tegen te houden. Volgens het comité zou een stuk dorpsgezicht onherroepelijk verloren gaan. Tussen het comité en de bouwheer, tevens eigenaar van de grond, ontstond een eindeloos juridisch getouwtrek omdat er nooit een duidelijke bestemming was voor het perceel. Tot tweemaal toe werd een bouwvergunning geweigerd, eerst door de stad en daarna door de provincie. Maar de eigenaar stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en die adviseerde de Bestendige Deputatie om toch een bouwvergunning toe te kennen. De stad kan nog in beroep gaan, maar het is niet zeker dat ze dat ook zal doen.

Eric De Greef van het buurtcomité verwacht dat de stad “consequent verder gaat op het bewandelde pad en dus in beroep gaat”. Maar voor het stadsbestuur ligt de oplossing van het lastige vijverdossier misschien letterlijk tussen de twee blokken van respectievelijk vijf en zes woningen die de bouwheer wil neerpoten. Burgemeester Dirk Pieters: "Ik denk dat het college akkoord zou kunnen gaan met het bouwen van vijf en zes woningen als die openheid tussen de twee er is en het inderdaad openbaar toegankelijk is, toegang geeft tot een voetpad dat ook openbaar toegankelijk is. De deputatie steunt haar beslissing op die veronderstelling. Maar wij moeten natuurlijk zien dat dat juridisch afdwingbaar is."

Het comité Red de Vijver wuift dat weg en wil van geen huizen weten in de Kasteelstraat aan de vijver.

De provincie reageerde intussen via gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V): “Onze beslissing om nu wèl een vergunning toe te kennen, is alles behalve wereldvreemd maar houdt gedwongen rekening met rechtspraak. Bovendien staat ze het toegankelijk maken van een achterliggend park met vijver helemaal niet in de weg, integendeel.”