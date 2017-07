Onzekerheid over voortbestaan lichtstoet Druivenfestival Hoeilaart

De lichtstoet, één van de kleurrijkste en meest sfeervolle tradities van het Druivenfestival in Hoeilaart, lijkt stilaan ten dode opgeschreven.

Dit jaar hebben nog maar 6 verenigingen zich ingeschreven om met een praalwagen door het centrum van de gemeente te trekken. In de gloriejaren telde de lichtstoet steevast meer dan 15 versierde wagens. De organisatie probeert nu met een Facebookgroep de huidige editie nog te redden maar denkt er sterk over na om het concept aan te passen. “Onze stoet heeft een mooie reputatie opgebouwd. Ieder jaar komen er toch een 4 à 5000 mensen naar kijken. De verenigingen die deelnemen leggen de lat ook altijd zeer hoog. Maar net daardoor schrikt het ook heel wat verenigingen af”, vertelt Erwin Gijssens, voorzitter van het Druivenfestival. De organisatie probeert nochtans de verenigingen maximaal te ondersteunen. Zo worden er gratis vrachtwagens voorzien. Er wordt ook materiaal geleverd om de praalwagen te bekleden en is er een startpremie. Met de Facebookpagina 'Red de Lichtstoet' probeert het Druivenfestival verenigingen alsnog warm te maken.