Ook ’t Schoolhuis Opwijk volgt les in pyjama voor Bednet

Het is de droom van elke jongere om ’s ochtend langer in bed te blijven liggen. De laatstejaars van ’t Schoolhuis in Opwijk mochten alvast hun pyjama langer aanhouden. Dit uit solidariteit met de leerlingen die noodgedwongen de lessen thuis moeten volgen via Bednet.

Bednet is een organisatie die langdurig zieke leerlingen of tienermoeders de kans geeft om van thuis uit de lessen mee te volgen met de leerlingen in de klas via het internet. Met de pyjamadag wil Bednet de werking in de kijker zetten. “Les krijgen in pyjama is natuurlijk wat vreemd. Ik zal blij zijn als ik mijn gewone kleding opnieuw mag aantrekken. Een hele dag in pyjama is niks voor mij”, vertelt ons Arno van de nieuwsneuzen Opwijk.

De leerlingen vonden het alvast een leuk initiatief en hopen dat ze op die manier de Bednetters kunnen aanmoedigen om thuis les te blijven volgen via het internet.