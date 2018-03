Ook aantal werkzoekenden met taalachterstand daalt in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant telde eind februari 28.889 niet-werkende werkzoekenden, waarvan 13.443 of 46,5% in regio Leuven en 15.446 of 53,5% in regio Vilvoorde. Ongeveer 1 op de 3 werkzoekenden in onze provincie heeft een taalachterstand Nederlands. Meer dan 70 procent van hen woont in de regio Vilvoorde. Maar ook in die groep daalt het aantal werkzoekenden, namelijk met 6,4 procent, terwijl dat voor de mensen zonder taalachterstand 6,3 procent is. “Het aantal werkzoekenden met een taalachterstand in opleiding stijgt ook in de provincie. In Vilvoorde gaat het om een stijging van 8,5%, in regio Leuven over een stijging van 29,4%”, zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "De sterke daling van anderstalige werkzoekenden in regio Vilvoorde toont aan dat taal niet altijd een obstakel is om werk te vinden. Door extra taalondersteuning te bieden in opleidingen trachten we ze toegankelijker te maken voor anderstaligen."