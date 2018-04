Kinderen brengen alsmaar meer tijd binnen door en daarom riepen het Departement Omgeving en GoodPlanet Belgium scholen in Vlaanderen en Brussel op om de klas te verlaten en buiten les te geven.

In de Ave Maria Basisschool in Vlezenbeek kregen de leerlingen van het tweede leerjaar wereldoriëntatie en taal in het zonnetje en trokken de kleuters hun beste laarsjes aan om in de moesuin te werken en in het gras te ravotten.