Ook Barry Callebaut Halle en TNT Machelen getroffen door wereldwijde cyberaanval

Ook een aantal Vlaams-Brabantse bedrijven werden getroffen door de wereldwijde cyberaanval. Onder meer het koeriersbedrijf TNT in Machelen en chocoladeproducent Barry Callebaut in Halle werden het slachtoffer van het Petya-virus.

Het Petya-virus blokkeert computers. Die worden pas ontgrendeld als er 300 dollar wordt overgemaakt aan de hacker. De wereldwijde aanval begon in Oekraïne maar nadien werden ook Rusland en een aantal West-Europese landen getroffen.

Ook bij het Centrum voor Cybersecurity in België kwamen er verschillende meldingen binnen. Zo waren er problemen met het computernetwerk bij het koeriersbedrijf TNT in Machelen. Ook in de Belgische afdeling van de Amerikaanse voedingsgigant Mondelez waren er computerproblemen door een cyberaanval. En die problemen waren ook voelbaar bij het Zwitsers dochterbedrijf Barry Callebaut in Halle. Dinsdagavond werd het e-mailadres van de mensen achter de ransomware geblokkeerd maar daarmee zijn de problemen nog niet van de baan bij de betrokken bedrijven. Het personeel bij de chocoladeproducent in Halle en de Mondelez-vestiging in Mechelen krijgen deze ochtend een uitgebreide briefing over hoe de problemen zullen aangepakt worden. (foto TNT)