Ook blinden genieten voortaan van het Kasteel van Gaasbeek

Elk jaar plaatst Erfgoeddag immaterieel en roerend cultureel erfgoed in de kijker In meer dan 250 gemeenten kon je terecht in musea, erfgoedbibliotheken en bij heem- en geschiedkundige kringen. Dit jaar stond die Erfgoeddag in het zeken van zorg en dus stelden ook woonzorgcentra en OCMW’s hun archieven open voor het grote publiek of pakten museau uit met een specifieke tentoonstelling. Zo kunnen in het Kasteel van Gaasbeek voortaan ook blinden- en slechtzienden genieten van een rondleiding dankzij de unieke TwinVision-kaarten. Deze contrastrijke reliëftekeningen met grote letters, brailleschrift en kleur helpen blinde en slechtziende bezoekers zich in het kasteel, de binnentuin en het park te oriënteren. Het Kasteel van Gaasbeek is het derde museum waar deze kaarten gebruikt worden. Ook de audiotour werd voor hen aangepast. Zo krijgen ze extra info over de kleur of de grootte van een kunstwerk. Ook een van de gidsen volgde een specifieke opleiding om de TwinVision-kaarten te integreren in de rondleidingen. Het hele project werd gefinancierd door de Serviceclub Lions Kasteel van Gaasbeek. (foto Emile Devogeleer)