Ook brandweer Vilvoorde slachtoffer van toenemende agressie

De agressie tegen hulpverleners neemt zienderogen toe. In 2016 is het agressief gedrag tegen hulpverleners gestegen met maar liefst 20 % Minister Jambon overweegt of hij een cursus 'omgaan met agressie' standaard in de opleiding kan laten opnemen.