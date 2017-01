Ook burgemeester Vilvoorde Bonte noemt sommige rechters wereldvreemd

Ook volksvertegenwoordiger en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Sp.a) omschrijft een deel van de magistratuur als wereldvreemd. Dat zegt hij in gesprek met De Standaard en Het Nieuwsblad. En dat is opmerkelijk. Vorige maand steigerde zijn partij toen de N-VA kritiek uitte op de ‘wereldvreemde rechters’ in de zaak rond de visumaanvraag van een Syrisch gezin.