Ook CD&V kant zich tegen windmolens Peizegem

De Merchtemse CD&V-fractie dient een gezamenlijk bezwaar in tegen de mogelijke bouw van twee windturbines in Peizegem. Daarmee komt het dossier hoog op de politieke agenda te staan.

"Er is te weinig inspraak van de mensen zelf en het actiecomité Merchtem-Londerzeel geweest. Ze mochten hun bezorgdheden zelfs niet gaan verduidelijken op het schepencollege, maar moesten dit via een bezwaar doen. Voorts zijn de masten voor ons veel te hoog (175m), is het project niet verenigbaar met de inrichting van de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening”, verduidelijkt CD&V-fractieleider Fons Heyvaert. “We stellen ons ook vragen over de veiligheid, over de hinder (geluidshinder, slagschaduw en visuele hinder) én de effecten op het leefmilieu. Daarnaast zijn er nog de economische en financiële impact van het project en het gebrek aan lokaal draagvlak", aldus Heyvaert.

CD&V vroeg in juni 2016 een studie naar alle mogelijke inplantingsplaatsen op Merchtems grondgebied en een transparant dossier. "Maar daar is niet aan voldaan. Vandaar ons bezwaar. We gaan ook op de gemeenteraad hierover vragen stellen", zegt de fractie.

Veel antwoorden kunnen er op de gemeenteraad vanuit de meerderheid (nog) niet gegeven worden, want het college moet de zowat 1.000 bezwaarschriften van het openbaar onderzoek zelf doornemen en dan advies voor de provincie opstellen voor 25 april.De twee molens waarvoor een bouw- en milieuvergunning door Aspiravi is aangevraagd, zullen energie leveren voor 4.000 gezinnen. Ze zullen gebouwd worden in een open kouter (zie foto) tussen de Dahliastraat en het Brusselbaantje.