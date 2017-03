Ook Dilbeek geeft negatief advies voor Brusselse ontwikkelingsplannen

Het Brussels Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) blijft kritiek oogsten in de Rand. Na Zaventem, Overijse en Vilvoorde, geeft nu ook het Dilbeekse schepencollege een negatief advies.

Met het GPDO wil Brussel zijn toekomst tegen 2040 uittekenen. In de plannen staat onder meer te lezen hoe Brussel de mobiliteitsvraagstukken wil oplossen, waar en hoeveel woningen er moeten bijkomen om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen en waar er nieuwe economische activiteiten kunnen ontwikkeld worden. Dilbeek heeft drie fundamentele bezwaren tegen de plannen.

Nefast voor kleinschalige detailhandel in randgemeenten

Het GPDO voorziet de inplanting van meer dan 200.000 m² bijkomende handelszaken. “Nieuwe grootschalige projecten en infrastructuur met vergrootte intensiteit kunnen een negatief effect hebben op kleinschalige detailhandel in de omliggende kernen van randgemeenten. Bovendien zuigen dergelijke projecten ook in het weekend meer verkeer aan naar de hoofdstad, met het bijhorende risico op congestie op de Ring", zegt Schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur.

Grote randparkings sturen verkeer door randgemeenten

Het plan voorziet eveneens nieuwe grote parkings aan de grens met Brussel, waaronder op de N8 in Dilbeek. "Met grote randparkings net over de grens los je misschien het probleem in Brussel op maar pendelaars worden gestimuleerd om met de wagen dwars doorheen de gemeente te rijden met de nodige gevolgen op de N8 en verschillende lokale wegen," zegt Quaghebuer. Hij pleit voor meer parkeerfaciliteiten aan de stations en bushaltes.



Metro uitbreiden tot Groot-Bijgaarden = nog meer verkeer

Het Dilbeekse schepencollege heeft ook bedenkingen bij de uitbreiding van het metronetwerk tegen 2040. Vooral de metro West tot Groot-Bijgaarden in combinatie met eventuele overstapparking, kan op weinig animo rekenen. "Dit aanbod zou betekenen dat er nog meer verkeer eerst doorheen de gemeente Dilbeek zou rijden, en dit terwijl er momenteel vanuit Groot-Bijgaarden reeds voldoende aansluitingen zijn richting Brussel," belsuit Quaghebuer.