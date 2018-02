Ook fietssnelweg naar Halle en Brussel voor Pajottenland?

Fietssnelwegen zitten in de lift en de provincie Vlaams-Brabant investeert een aardige duit om er werk van te maken. Enkele Pajotse gemeentebesturen vinden dat hun streek nog steeds de blinde vlek is van de fietssnelwegenkaart en willen dat wat graag zien veranderen. Volgens de Gooikse eerste schepen Simon De Boeck (CD&V) is provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene, promotor van de fietssnelwegen, het idee voor een fietssnelweg uit het Pajottenland zeer genegen en zal het verder worden uitgewerkt.

Dat ook het Pajottenland nood heeft aan een veilige en accurate fietsverbinding met de hoofdstad, wordt in de streek al langer geopperd. Tijdens een gesprek tussen enkele Pajotse gemeentebesturen en provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V), die het concept van de fietssnelweg lanceerde in Vlaams-Brabant, is de aanleg van een fietssnelweg vanuit het Pajottenland naar Halle en Brussel opnieuw besproken. Volgens Simon De Boeck, eerste schepen in Gooik, is op de vraag van de gemeentebesturen positief gereageerd.

“Het Pajottenland is een blinde vlek op de kaart met fietssnelwegen”, zegt De Boeck. “Ik heb het onlangs getest met een fietsrit van Gooik naar het Brusselse Noordstation. Van Gooik naar Brussel rijd je langs fantastisch mooie plekken, vooral langs het kanaal net voorbij Halle. Maar je botst onderweg ook op heel wat onveilige knooppunten. Dat moet veranderen. Bovendien staan ook onze landelijke steenwegen in de spitsuren vol fileleed. Een fietssnelweg uit het Pajottenland zou een zeer goede zaak zijn. ”

De Boeck ziet bij de aanleg van zo’n fietssnelweg een rol voor de oude trambeddingen. “Zovele jaren geleden bracht de tram al vele Pajotten naar het werk in Brussel. Het zou mooi zijn mochten diezelfde beddingen binnenkort dienst doen als fietssnelweg.”