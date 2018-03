Ook in Halle-Vilvoorde investeringen om files aan te pakken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts beantwoordt recordfiles met recordinvesteringen. In 2018 gaat het om 1,5 miljard euro. Dat is nodig want de files nemen alsmaar toe. 50 % Van die files staat op de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel

Voor de aanpassingswerken aan de Ring rond Brussel trekt minister Weyts een bedrag van 3,5 miljard euro uit. De werken starten in 2019.

In totaal komen er in Vlaanderen 32 grote werven op de snelwegen. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in de weginfrastructuur zelf, maar ook in alternatieven voor de wagen. Minister Weyts wil naar eigen zeggen de chauffeur niet koudweg in de steek laten.

In onze regio vallen 3 belangrijke werven in het oog. De eerste betreft een structureel onderhoud op de E40 tussen Brussel en Affligem, richting kust. Die werken staan gepland voor mei-juni van dit jaar. In de werzone zal er een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur gelden.

Op de A12 tussen Londerzeel en Meise komen er aanpassingen aan de beveiligingsconstructies. Ook die werken gebeuren in mei en juni, al zal er hier enkel buiten de spitsuren worden gewerkt. Op de Ring ter hoogte van Wezembeek-Oppem tenslotte komt er een onderhoud aan de bovenbruggen. Die werken starten eerstdaags en zullen tot augustus duren. Er wordt alleen na 20 u beperkte hinder verwacht.