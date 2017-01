Ook Halle wil weg uit Brusselse intercommunale Vivaqua

Eerder besloten ook al Dilbeek, Grimbergen, Kortenberg, Machelen, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren en Wemmel om uit de Brusselse intercommunale te stappen. Omdat Vivaqua dit weigert werd hiervoor intussen een rechtsprocedure opgestart.

Net als de andere 9 gemeenten wil Halle uittreden omwille van de fusie tussen Vivaqua en de Brusselse intercommunale Hydrobru. Hydrobru zeult naar schatting een schuldenberg van zo’n 500 miljoen euro met zich mee. Maar voor die last willen ze in de Rand niet opdraaien. Bovendien wil Vivaqua zijn vermogen boekhoudkundig terugschroeven van 471,5 miljoen naar 218 miljoen euro. Daardoor is het aandeel van de Vlaamse gemeenten plots veel minder waard.

Het Vlaams parlement riep eind december nog een belangenconflict in tegen deze fusie die was goedgekeurd door een commissie van het Brussels parlement. Door dit belangenconflict wordt de fusie tot eind februari opgeschort. (Bekijk ook de reportage: ‘Fusie Vivaqua en Hydrobru opgeschort door belangenconflict Vlaamse overheid’)

Niks te vroeg

De N-VA-oppositie, die de uitstap al zo'n anderhalf jaar geleden suggereerde, is tevreden dat de stad de exit eindelijk heeft goedgekeurd. “Maar niks te vroeg”, reageert N-VA Halle gemeenteraadslid Mark Demesmaeker. “Onze fractie agendeerde die uitstap ruim anderhalf jaar geleden al, maar het stadsbestuur bleef al die tijd doof voor onze vraag. Nog maar eens een pijnlijke illustratie van het gebrek aan daadkracht van de huidige meerderheid”, aldus Demesmaeker.