Ook huiszoeking bij transportbedrijf Zaventem in onderzoek naar sociale fraude

Vanmorgen zijn de speurders binnengevallen bij zo’n 20 vestigingen van het transportbedrijf JOST. Dat was onder meer het geval in het filiaal in Zaventem. De huiszoekingen kaderen in een groot onderzoek naar sociale fraude.

Het federaal parket vermoedt dat het transportbedrijf in ons land tussen 2014 en 2016 naar schatting 55 miljoen euro aan sociale zekerheidsbijdragen heeft ontdoken. Het bedrijf zou naar verluidt nepvennootschappen in Roemenië, Slovakije en Luxemburg hebben opgericht. Via die bedrijven werden meer dan 1.100 chauffeurs in ons land tewerkgesteld. Die werden zogezegd aangegeven aan de sociale zekerheid in het buitenland. Op die manier moest JOST dus geen sociale lasten betalen in ons land. Er zou ook sprake zijn van mensenhandel. Er vonden voornamelijk huiszoekingen plaats in Wallonië maar ook in Ieper, Antwerpen en Zaventem. (foto archief RINGtv)