Ook jongen uit Hoeilaart overleden na studentenongeval Sint-Katelijne-Waver

Vorige dinsdag verloor de bestuurder van een personenwagen met vier studenten op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver de controle over het stuur en smakte tegen 3 geparkeerde auto’s en een verkeerslicht. Een van de studenten, een 18-jarige uit Wuustwezel, was op slag dood. Later overleed een tweede slachtoffer aan zijn verwondingen. Intussen is ook een 21-jarige student uit Hoeilaart bezweken aan zijn verwoningen. De jongeren studeerden aan de Thomas More Hogeschool in Sint-Katelijne-Waver en kwamen terug van een fuif.