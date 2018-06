Ook kok van de Rode Duivels is er klaar voor

Volgende week donderdag start het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Het is nu al uitkijken naar de prestaties van de Rode Duivels. Voor onze voetballers is voeding erg belangrijk tijdens zo'n tornooi. Daar weet Bartel Dewulf alles van. Bartel, die opgroeide in Vilvoorde, is al 2 jaar de kok van de Rode Duivels.

Bartel Dewulf weet alles over de eetgewoonten van onze Rode Duivels. "Als er geen matchen zijn, mag het iets uitgebreider zijn. De dag voor en de dag van de wedstrijd wordt het aantal suikers en koolhydraten opgebouwd. Zo hebben we de laatste dag geen rauwe groenten meer omdat dat moeilijker verteert. Dan serveren we vooral suikers, pannenkoeken met suiker en rijstpap met suiker bijvoorbeeld. Er zijn ook verschillende soorten pasta en gegrilde kip en vis."

Bartel gebruikt nooit room en er wordt niets gefrituurd. Alles is biologisch, vaak worden groenten en fruit gekocht bij lokale Russische boeren. Alcohol is taboe!.

"Je moet de klassieke dingen koken, maar we koken af en toe ook speciale dingen. Dan laten we dat eens proeven. Dat vinden ze dan leuk en plezant, je moet er een spelletje van maken."

Bartel is lyrisch over coach Martinez. "Hij is een unicum, hij heeft respect voor iedereen. Het is al meermaals gebeurd dat ik een sms kreeg als het eten lekker was. Daarvoor doe je het."

Mochten de Duivels straks wereldkampioen worden, dan weet Bartel al wat hij ze zal serveren: kaviaar!