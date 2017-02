Ook Kraainem wordt stilaan onbestuurbaar, zegt oppositie Open

Al ruim een jaar kibbelt het schepencollege in Kraainem over de verdeling van de bevoegdheden. De onenigheid begon toen burgemeester Dorothée Cardon vorig jaar op 1 januari de sjerp overnam van Véronique Caprasse. Volgens de Vlaamse oppositie in Kraainem dreigt de faciliteitengemeente onbestuurbaar te worden.

Dorothée Cardon de Lichtbuer legde eind 2015 de eed af als nieuwe burgemeester van Kraainem. Ze volgde Véronique Caprasse op. Die wissel was afgesproken bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. “Maar sinds Cardon de sjerp draagt is de verstandhouding binnen het college zoek”, zegt Luc Timmermans van de Vlaamse oppositielijst Open. “De wildwestverhalen over de onenigheid binnen de Franstalige meerderheid van Défi (n.v.d.r.: is het vroegere FDF), CdH en MR blijven zich opstapelen. En daardoor groeit ook de twijfel over de bestuurbaarheid. Dus de Kraainemse inwoners moeten dringend geïnformeerd moeten worden over deze toestand”, aldus Timmermans.

Huidig burgemeester Dorothée Cardon was vandaag niet bereikbaar en wordt deze week vervangen door Véronique Caprasse, de vorige burgemeester dus. Met haar en Timmermans hebben we het vanavond in het nieuws over de impasse in Kraainem