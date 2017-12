Ook Lennik bezorgd over gevolgen betalend parkeren station Ternat

Na Dilbeek maakt ook de gemeente Lennik zich zorgen over de gevolgen van de invoering van het systeem van betalend parkeren aan het station van Ternat. Lennik zal een brief sturen naar het gemeentebestuur van Ternat.

Het was raadslid Lien De Slagmeulder (N-VA-Lennik²) die tijdens de jongste gemeenteraad aandrong op maatregelen inzake het betalend parkeren aan het station van Ternat. In Ternat moeten treinreizigers met een abonnement voortaan 1,5 euro per dag betalen. Voor reizigers zonder een abonnement is dat zelfs 6,5 euro per dag.

Eerder trok de gemeente Dilbeek al aan de alarmbel. Dilbeek vreest dat Ternattenaren zullen afzakken naar het station van Sint-Martens-Bodegem, waar parkeren aan het station alsnog gratis is. En nu sluit ook Lennik zich bij dat protest aan. Volgens raadslid Lien De Slagmeulder is het betalend parkeren in Ternat een extra drempel om de trein te nemen. Lennik stuurt een brief naar het gemeentebestuur van Ternat om het probleem aan te kaarten.