Ook in onze provincie sterven de merels

In de provincies Antwerpen en Limburg zijn de laatse maanden heel wat merels gestorven. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt zijn de merels het slachtoffer van usutu, een dodelijk virus.

Ook vanuit verschillende plaatsen in onze regio komen meldingen binnen van gevonden dode merels. Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen vragen om zieke of dode vogels binnen te brengen in één van de opvangcentra. Zo werden in het vogelopvangcentrum in Malderen (Londerzeel) al verschillende dode merels binnengebracht. Daar wordt verder onderzocht of de merels inderdaad gestorven zijn aan het dodelijke usutu-virus.